Argentario | barca in avaria finisce sugli scogli a Porto Ercole Soccorsi due turisti

Nel 1982 è laappoggio per la traversata dell'oceano Atlantico in windsurf in 24 giorni che ... San Vincenzo , Punta Ala , Genova , Le Grazie , Capraia/Elba ,, Gaeta , Napoli , ...... affittando unada Porto Ercole - o sfruttando il servizio taxi nella stagione estiva. In questo modo avrete la possibilità di ammirare la bellezza della costa dell', avvicinandovi ...Interrogato il 24enne che ha teso un cavo d'acciaio in mezzo alla strada; si dice pentito, "non volevo uccidere nessuno" ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...