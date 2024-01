Apple | downgrade degli analisti | iPhone 15 vende meno del previsto

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) –, uno dei giganti tecnologici più famosi al mondo, ha recentemente subito una serie di declassamenti da parte difinanziari, tra cui Barclays e Piper Sandler. Questi declassamenti hanno sollevato domande sulla prospettiva futura dell’azienda e sulla sua capacità di mantenere la propria leadership nel settore. Barclays, in particolare, ha leggermente ridotto il suo obiettivo di prezzo per le azioni della Mela da $161 a $160. L’analista di Barclays, Tim Long, ha sottolineato le vendite “deludenti” dell’15, in particolare in Cina, e haun risultato simile per l’16. Questa previsione non è stata ben accolta dagli investitori, portando a una caduta delle azioni del 4% in un solo giorno. Piper Sandler & Co., a sua volta, ha abbassato la sua valutazione ...