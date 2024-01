Anziano picchiato e rapinato in casa a Torino | arrestati due uomini e una donna Ecco come hanno agito – Video

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sono entrati indi undi 83 anni e dopo averloe minacciato gliportato via tre orologi preziosi, tra cui due Rolex, per un valore di oltre 74.000 euro. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia diSan Carlo, con la collaborazione dei reparti territoriali competenti per territorio, a Milano e a. La banda è ritenuta responsabile, a vario titolo, di rapina in concorso tra di loro e lesioni. Glisono due, di 21 e 50 anni, e unadi 27 anni. Il ventunenne e lasono residenti a Milano, mentre l’uomo di 50 anni, ritenuto il basista della banda, è residente a. I fatti risalgono alla sera del 15 settembre ...

... ha detto l'uomo, "resta l'amarezza per l'indifferenza della gente, che in pieno giorno non interviene di fronte a una cosa del genere." ... (247.libero)

Invito a cena con rapina. Con l'aiuto di un complice sono entrati in casa di undi 83 anni e dopo averloe minacciato gli hanno portato via tre orologi preziosi, tra cui due Rolex, per un valore di oltre 74mila euro. Tre persone sono state arrestate su ordine di ...L'è statoe rapinato, mentre l'ospite è stato costretto a spogliarsi e a chiudersi in bagno. Gli aggressori hanno portato via due orologi Rolex e un terzo orologio per un totale di ...Tre persone, una donna e due uomini, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Torino San Carlo con l’accusa di aver picchiato e minacciato un anziano di 83 anni e per avergli portato ...Aveva invitato un amico a cena a casa sua per discutere un progetto di lavoro, ma quando è arrivato il momento dei saluti, una volta aperta la porta, due persone hanno fatto irruzione ...