Anziano muore lanciandosi nel fiume Sele | tragedia in Irpinia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 82 anni di Capo, in provincia di Avellino,è morto dopo essersi lanciato dalla finestra di casa nel. Dopo l’allarme lanciato dalla centrale operativa del 118 di Avellino, sul posto è giunta l’unità di elisoccorso di Napoli con medico e infermiere a bordo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per recuperare il corpo dell’si è reso necessario l’intervento degli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi che hanno operato insieme a Vigili del Fuoco, carabinieri e Protezione Civile. Il corpo dell’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato restituito ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.