Anziana investita da un’auto pirata in via Maj | è grave

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Bergamo. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla figlia, quando improvvisamente si è vista piombare addossoche poi non si è fermata a soccorrerla: è caccia aldella strada che nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio in via Maj a Bergamo ha investito una donna di 81 anni, procurandole gravi ferite. L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando l’si trovava all’altezza del civico 29 di via Angelo Maj: insieme alla figlia 56enne era impegnata nell’attraversamento, in un punto più volte segnalato come pericoloso soprattutto dai residenti. In quell’istate pare che una Fiat 500 bianca l’abbia urtata e poi si sia dileguata senza prestare alcun soccorso: lievi ferite, invece, per la figlia della donna. Contattato il numero unico d’emergenza 112, sul posto in pochi minuti sono arrivate automedica e ...