Antonella Fiordelisi e la notte con Spinalbese | la reazione di Donnamaria

(Di venerdì 5 gennaio 2024)è tornata al centro del gossip. Non solo per la sua nuova storia d'amore con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ma anche per una presuntadi passione vissuta con ...

è tornata al centro del gossip. Non solo per la sua nuova storia d'amore con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ma anche per una presunta notte di passione vissuta con ...avrebbe agito per vie legali in seguito ad un post particolarmente sessista pubblicato dal portale Dillingernews diretto dall'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona ....Edoardo Donnamaria è stato interpellato in merito alla presunta liaison avuta da Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese.La Fiordelisi avrebbe agito per vie legali in seguito ad un post particolarmente sessista pubblicato dal portale Dillingernews diretto dall'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.