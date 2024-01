Anno bisesto | anno funesto? Speriamo di no

(Di venerdì 5 gennaio 2024)? Vero che siamo ancora un po’ scossi dal 2020 con annessa pandemia, e vero anche che siamo una specie che non brilla per lucidità e acribia storica; tuttavia, per sfatare questo mito, basterebbe dare un’occhiata al calendario delle disgrazie nell’ultimo secolo abbondante. Delle principali tragedie del Novecento e rotti, quasi nessuna è caduta in unbisestile: la Prima guerra mondiale è scoppiata nel 1914, il fascismo si è instaurato nel 1922, stessoin cui Stalin è diventato segretario del Pcus, Hitler ha attinto il cancellierato nel 1933, la Seconda guerra mondiale è scoppiata nel 1939, Kennedy è stato assassinato nel 1963, Aldo Moro nel 1978, gli ayatollah ...

Manco fossimo ancora in quel maledetto 2020 che col nuovoha una sola cosa in comune: era. Non per questo, tuttavia, il 2024 sarà anche funesto. Lo dicono i dati, dopotutto. Lo dice la ...Svolta climatica necessaria La svolta climatica è dunque una necessità " continua la Coldiretti " per smentire l'antico detto "funesto", dopo un 2023 bollente segnato peraltro in ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – L’annunciato arrivo della pioggia e della neve salvano l’Italia dalla siccità dopo il caldo anomalo di inizi ...L’anno bisestile questa volta si mangia molte festività, che cadono di sabato o domenica. Ma con un uso strategico delle ferie si possono fare comunque diversi ponti ...