Anna Procida | infermiera aggredita a Castellammare di Stabia | «Sono un mostro | adesso ho paura»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Occhi scuri e capelli neri, un dente scheggiato, il naso rotto, il labbro gonfio.30enne, ha ben evidenti sul volto i segni dell'aggressione subita mentre era in servizio...

'Sono stanca, distrutta sia psicologicamente che fisicamente'. Così, l'infermiera aggredita mentre era sul lavoro al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). 'Ho lasciato le mie figlie a casa ieri sera e stamattina ...Il caso di Anna Procida, l'infermiera trentenne di Castellammare di Stabia presa a pugni dal parente di un degente la sera del 3 gennaio presso il Pronto Soccorso dell'ospedale. "Occorre il riconoscimento di pubblico ufficiale per gli operatori sanitari". Piena e forte solidarietà della Consulta femminile ad Anna Procida dopo l'aggressione subita mercoledi sera in ospedale.