Ancora altissima l' incidenza dell' influenza | resterà così per settimane

Leggi su agi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI -l'e sindromi simil-li in Italia, con vette mai raggiunte da 15 anni. La notizia relativamente buona è che dopo il booma scorsa settimana, con un milione di italiani a letto, nell'ultima rilevazione l'resta sostanzialmente stabile. Nella 52 settimana del 2023, infatti, l'è pari al 17,5 casi per mille assistiti (17,7 nella settimana precedente, dato aggiornato a seguito dei ritardi di notifica). Lo affermano i bollettinia sorveglianza RespiVirNet pubblicati oggi. "L'e sindromi similli si mantiene alta, spinta dai diversi virus circolanti in questo periodo", commenta Anna Teresa Palamara, ...