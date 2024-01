Anche tra i critici si spara nel mucchio | quale sarebbe questa musica spazzatura?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Va parecchio forte ultimamente l’abitudine di indicare nemici, antagonisti, usurpatori o lati oscuri dell’esistenza senza tuttavia fornirne mai un identikit, fare nomi e cognomi od offrire quelle minime generalità utili a farsi un’idea, sviluppare un dibattito e prendere eventualmenteuna posizione. Lo fa la politica, col governo più vittimista di sempre, sempiternamente impegnato in una favolistica, mitologica battaglia non contro ben definiti oppositori, che nel fatto di specie non esistono, ma contro fantomatiche entità che assumono puntualmente le sembianze di incubi da favola per bambini, come il Nulla de La storia infinita, il film che non a caso ispira a Fratelli d’Italiail nome del suo annuale raduno, Atreju; lo fannoe commentatori che, senza evidentemente voler troppo disturbare o ...