Ancelotti si ritira da Reale | ecco il suo capolavoro finale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Poco prima di Natale Carloaveva ricevuto la laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle attività motorie presso l'Università di Parma. Con addosso la mantella in puro stile accademico aveva tenuto una lezione, di sport ma anche di vita. Alla domanda: è vero che non andrà ad allenare il Brasile? Alzando il sopracciglio come fa in panchina, ci aveva risposto con la consueta simpatia: «Innanzitutto da oggi chiamami Dottore, e poi dico che forse è meglio l'hamon serrano della fasolada». Una battuta dell'uomo che resta emiliano sino al midollo ma anche un modo per metterci sulla strada giusta per leggerne il futuro professionale: della Selecao non gliene importava granché, del Real moltissimo. «Ho avuto contatti con il presidente della CBF che mi ha cercato, ma il Real aveva la priorità», ha confermato a Capodanno. E difatti all'alba del 2024 l'uomo che ha ...