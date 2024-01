Amici spoiler | lite tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca | il motivo

: gli incappucciati secondo gli inquirenti sono glidi Pogba con cui il francese ha interrotto qualsiasi rapporto. A ricostruire la vicende è l'Equipe . Secondo il quotidiano, il cerchio ...... carilettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gliturchi ci ...Amici 23 spoiler nuova registrazione del 5 gennaio: lite tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ecco per quale motivo è successo.Sono da poco terminate le riprese della 14esima puntata di Amici, quella che il pubblico potrà vedere in tv domenica 7 gennaio. Gli spoiler fanno sapere che Gaia, Sofia e Nicholas non erano in studio ...