Amici | Morgan difende pubblicamente Luca Jurman dopo il comunicato della produzione | “Trovo che la realtà sia diversa e…”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Negli ultimi mesiha portato avanti sui social una sua personale battaglia volta a smascherare quelle che secondo lui sono le pecche di, il talent show condotto da Maria De Filippi, nel quale lui stesso ha trascorso diversi anni in qualità di coach di canto. Attraverso i video pubblicati sui suoi canali social, l’ex insegnante del programma si è scagliato duramente contro l’uso dell’autotune fatto dai ragazzi durante le loro esibizioni così come il trattamento speciale che verrebbe riservato ad alcuni di loro, in particolare a Holden, che verrebbe perdonato più facilmente degli altri in quanto figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini.questi continui e ripetuti attacchi, nel pomeriggio di ieri, sulla pagina Instagram ufficiale diè comparso un ...

Il cantautore, in una diretta social con Luca Jurman, è tornato a parlare della partecipazione come giudice nella sedicesima edizione di Amici . (comingsoon)

... è osservarne una lieve forma di egocentrismo, che al bar condefiniremmo mitomania, che li ... show e monologo nel silenzio: caro Fazio bastava fare una domanda come PiersTv, esordio da ...... daa Filippo Graziani, oltre a importanti nomi locali. L'appuntamento previsto per il ... Per l'occasione saranno presenti "virtualmente" alcunie ospiti che, in collegamento da un grande ...Il cantante ha preso le difese dell’ex vocal coach nella polemica contro il programma di Maria De Filippi: “Smaschera incoscienza e cialtroneria” ...Morgan accorre in soccorso dell'amico Luca Jurman contro la produzione di Amici che aveva risposto al vocal coach ...