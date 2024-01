Amici Fragili 2024 | il Comune di Roma raccoglie coperte | abiti e cibo per i senza dimora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Torna l’iniziativain collaborazione con il X Municipio e l’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità. Il X Municipio dalla parte dei più, torna l’iniziativache presuppone la possibilità di donare a chi ne ha più bisogno merce dismessa. Vale a direinvernali e alimenti. I generi alimentari di diverso genere possono sempre tornare utili, a prescindere dalla stagione, ma quello che serve davvero è un guardaroba adeguato. Non c’entra la moda in questo caso, ma la possibilità di aiutare e tendere una mano a chi effettivamente non sa come coprirsi e inizia a temere il freddo. L’inverno può stringere chiunque nella morsa del gelo, ma nel caso di persone ...