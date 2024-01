Amici 23 spoiler | Mida al centro di una lite | Maria interviene con un gesto significativo

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il 5 gennaio si è registrata la nuova puntata di23 che vedremo in onda questa domenica pomeriggio. Oltre alle anticipazioni, anche delle novità in merito a, cantante molto amato della scuola.23aldi unaLa sua esibizione in studio ha generato una viva discussione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.