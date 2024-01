Amici 23 anticipazioni puntata del 7 gennaio | news e spoiler

Amici 23 è pronto a tornare in tv dopo la pausa natalizia, con la prossima puntata in onda domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14:00 su Canale 5. ... (tvpertutti)

Finalmente torna Amici 23! La nuova puntata, dopo lo stop per le vacanze di Natale, andrà in onda domenica 7 gennaio 2024 , a partire dalle ore 14, ... (tutto.tv)

Oggi, 5 gennaio, si è appena conclusa la registrazione della nuova puntata di23 , in onda domenica 7 gennaio 2024 su Canale5 .23, ledi domenica 7 gennaio: ospiti e sfide Come riporta il sito di Superguidatv come ospiti musicali ci saranno Giordanda Angi e Tancredi e come giudice per la gara di ...E ancora:Mida canta Rossofuoco e Maria consegna il disco d'oro #AMICI23 #amicispoiler (@gossiptv__) January 5, 2024 Gli altri spoiler Lite tra Raimondo Todaro da una parte e ...Tensione fra docente e professionista nella puntata di Amici 23 del 7 gennaio Dopo la lunga pausa dovuta alle festività natalizie la scuola più famosa ...Amici 23 spoiler, Mida al centro di una lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: Maria De Filippi interviene con un gesto significativo.