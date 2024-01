Ambulanti e balneari | il governo verso una norma di riordino sotto la lente della Ue

I tempi La Commissione europea analizzerà la legge italiana sulla concorrenza in particolar modo per quanto riguarda il settore degli ambulanti e ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La Commissione europea analizzerà la legge italiana sulla concorrenza in particolar modo per quanto riguarda il settore degli ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – La Commissione europea analizzerà la legge italiana sulla concorrenza in particolar modo per quanto riguarda il settore degli ... ()

... Sergio Mattarella , del 30 dicembre scorso, che richiamava il governo e il Parlamento in merito al Dl Concorrenza (che ha rinnovato le licenze per ie gli), in cui il capo dello ...... a fronte di una confusione normativa generata dal governo Meloni sul fronte delle concessioni di. Confusione sulla quale ha chiesto chiarimenti il Presidente della Repubblica, ...Il vicepresidente vicario, Giovanni Felice, diffonde una nota in cui segnala, tra le altre cose, che le "autorizzazioni sono al minimo storico dal 2006" ...Il Comune di Reggio Calabria ha provveduto a prorogare le concessioni per il commercio su posteggi in aree pubbliche ...