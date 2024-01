Amato lascia la presidenza della commissione algoritmi | ' Visto che Meloni non mi aveva voluto'

Una conferenza stampa che ha lasciato il segno. Giulianola presidenza della Commissione algoritmi. Ad annunciarlo, all'indomani della conferenza stampa di `inizio anno´ della premier Giorgia Meloni, è lo stesso ex presidente del Consiglio in ...Giulianola presidenza della cosiddetta Commissione algoritmi in polemica con Giorgia Meloni . E con il solito rancore mascherato dall'ironia: " Peccato, ci perdono qualcosa... Ma a me ...Scontro con Giorgia Meloni, Giuliano Amato lascia la presidenza della Commissione algoritmi sull’intelligenza artificiale.Dopo la conferenza stampa di fine anno tenutasi ieri, le parole di Giorgia Meloni toccano profondamente Giuliano Amato. Che, a ...