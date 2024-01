Amato lascia la presidenza della Commissione Algoritmi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’ex premier Giulianolasull’intelligenza artificiale nel campo dell’editoria, la cosiddetta. Lo ha annuncia lo stesso ex presidenteCorte Costituzionale in un colloquio con il CorriereSera. “Peccato, ci perdono qualcosa… Ma a me semplificherà la vita” ha detto annunciato la decisione. Dopo le dichiarazionipremier Meloni durante la conferenza stampa arrivano le dimissioni didalla guida del gruppo di studio sull’IA “È unadel Consiglio, e visto che la mia nomina non risulta essere un’iniziativapresidente del ...