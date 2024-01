Altro che Befana! Le calze quest’anno le portano le vip

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dimenticatevi l’immagine della Befana vestita di stracci che si aggira di casa in casa lasciando appese al caminodi lana piene di dolci o carbone.sono le vip a portare le, o per meglio dire i collant. Sui social ne sfoggiano di sensualissimi, da quelli velati a quelli coprenti, con applicazioni, glitterati o ricamati. Un capo intimo che si fa protagonista degli outfit invernali, per accendere le seduzione. Seducenti con lenere velate Anna TatangeloEleganti e provocanti al tempo stesso, i collant neri velati sono da sempre un must have nel guardaroba di ogni donna e soprattuttosono irrinunciabili. Tra le tante che li indossano c’è Anna Tatangelo. La cantante, con il suo look total black, sfoggia uno stacco di coscia che lascia a bocca aperta. Sempre sexy, ma ...

Unarresto è stato messo a segno dalla Polizia a Cadoneghe. Appresa la notizia di una ... Oltreper la detenzione della droga, il giovane è stato dunque arrestato anche per essere rientrato in ...Antonella ha cambiato tantissimi uomini per raggiungere i suoi scopi e Vicario non èl'ennesima pedina"Gli allunghi nella corsa sono molto importanti come strumento di prevenzione. Con Fisiorunning impariamo a farli, in modo da evitare infortuni ...Il 2024 è iniziato da pochi giorni, eppure Giulio Ciccone sembra avere già le idee chiare. In una lunga intervista rilasciata al media olandese In de Leiderstrui - riportata anche da SpazioCiclismo - ...