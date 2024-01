Altra abilitazione | quale vantaggio può dare il concorso rispetto al percorso abilitante? VIDEO

Nuovi percorsi di abilitazione per i docenti della secondaria di primo e secondo grado: dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 4 ... (orizzontescuola)

Anche i docenti già abilitati in un' altra classe di concorso sono in attesa dell'avvio dei nuovi Per corsi abilitanti . Per loro si potrebbero infatti ... (orizzontescuola)

Alle donne restano concorsi ed esami di"per maestra giardiniera negli istituti ... filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'...Se saranno rispettate le tempistiche, si tratterà di due possibilità una a ridosso dell', in modo che l'accesso nei percorsi disia continua e diventi strutturale. Concorso scuola ...Apple deve affrontare sfide immediate, ma resta ben posizionata per il successo a lungo termine grazie all'innovazione, ai servizi e all'AI ...Fino al 9 gennaio ci sarà tempo per presentare domanda per partecipare al concorso docenti 2023. Dopo l'estate del 2024 è prevista tuttavia un altro concorso per attuare le misure previste dal Pnrr.