Allo studio sensori ‘spray’ per diagnosi precoce cancro polmoni

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'idea di scienziati Usa che l'hanno testata per ora sui topi Uno 'spray' per innescare un processo che potrebbe portare a rilevaremente il tumore ai. E' la strategia a cui lavora un team di ricercatori del Mit (Massachusetts Institute of Technology): nanoinalabili, che possono essere erogati da un inalatore o da un

Per Teramo due nuove attivazioni di indirizzi di: bene per la Provincia di Teramo, siamo ... visto che la delibera fa riferimentosconto dei tagli "solo per l'anno 2024 - 2025". A Regione e ...'Stiamo valutando - conclude - quali iniziative a livello territoriale e regionale possiamo attivare a tutela del dirittoche è la prima cosa che vogliamo garantire per i nostri ragazzi'.Uno 'spray' per innescare un processo che potrebbe portare a rilevare precocemente il tumore ai polmoni. E' la strategia a cui lavora un team di ricercatori del Mit (Massachusetts Institute of Technol ...Il microbioma intestinale può influenzare la risposta ai vaccini Covid mRNA. Lo evidenzia uno studio del Karolinska Institutet, in Svezia, pubblicato sulla rivista npj Biofilms and Microbiomes. (ANSA) ...