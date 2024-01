Allerta meteo in Campania | piogge e temporali in arrivo

Abbiamo a cuore la tua privacy... va a cercare il nonno e lo trova morto In Friuli il 69esimo premio Epifania: ecco i vincitori Maltempo e neve in arrivo:in Friuli Venezia Giulia Tragico schianto sulla regionale, ...E' arrivata una forte perturbazione sull'italia. La Protezione civile ha diramato per Sabato 5 Gennaio avviso di allerta meteo arancione su parte della Toscana allerta meteo gialla su 13 regioni in ...L'allerta gialla per criticità idrogeologica è dichiarata per il bacino Piave Pedemontano; sempre allerta gialla, ma per criticità idraulica, è dichiarata sui bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e ...