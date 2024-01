Allegri | «Coppa? Un anno fa usciti con l’Inter | fu rocambolesco»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La Juventus ha vinto 6-1 contro la Salernitana, accedendo ai quarti di finale diItalia dove affronterà il Frosinone., nelvista post partita su Mediaset, ricorda come l’scorso il percorso si fermo conin semifinale. ZERO TITOLI – A Massimilianonon è piaciuto l’esito della scorsa stagione per la Juventus. Dopo la vittoria sulla Salernitana ci ritorna: «Purtroppo l’scorso abbiamo perso una semifinale a Siviglia in modo un po’, abbiamo perso una semifinale in casa controin modo. Quello che stiamo facendo quest’è figlio del passato, dove avevamo fatto un buon girone d’andata e poi dopo quella situazione (la ...

La Juventus si qualifica ai quarti di finale diItalia. La squadra disubisce il gol in avvio ma poi dilaga e batte in rimonta la Salernitana 6 - 1 (2 - 1). Avvio di partita allo Stadium con la squadra di Pippo Inzaghi che passa in ...C'è spazio anche per l'esordio di Joseph Nonge nel finale dell'ottavo diItalia tra . Al minuto 76' infatti, poco dopo la rete del 4 - 1 bianconero,ha mandato in campo la giovane promessa belga al posto di Miretti. Si tratta del debutto assoluto con la Prima ...Bianconeri che grazie a questo successo volano ai quarti di Coppa Italia, dove se la vedranno con il Frosinone. Al termine dell'incontro, Massimiliano Allegri ha commentato così il passaggio del turno ...COPPA ITALIA - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a "Mediaset" dopo il 6-1 in Coppa Italia contro la Salernitana. "Abbiamo preso un gol inaspettato, reazione buona. Quest'anno ...