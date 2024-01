Alimentazione | ' cibo spazzatura' facilita allergie nei bambini | studio in Campania

Essere in pace con se stessi e non vivere negativamente il rapporto con l’alimentazione è un aspetto fondamentale per trascorrere un’esistenza ... (dilei)

È il caso dell' avocado , frutto tropicale dalle indiscusse proprietà nutrienti e da tempo considerato un caposaldo irrinunciabile dell'"healthy", delsalutare , vegano e non. Un ...1 Bere almeno 2 litri di acqua al giorno Bere acqua in abbondanza è fondamentale per perdere peso, poiché: favorisce i processi digestivi aiutano a scomporre ilin modo che il corpo possa ...“ La pratica della ‘Doggy Bag’ è in uso da tempo negli Usa, in Europa è obbligatoria già in Francia e Spagna. Introdurla anche in Italia sarebbe non solo un atto di buon senso che aiuterebbe a ...Nella carne rossa c'è l'acido trans-vaccenico (TVA), un nutriente che secondo una recente ricerca aiuterebbe a combattere i tumori ...