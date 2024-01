Alex Baiocco | chi è il 24enne che per noia ha teso un cavo d’acciaio in strada

Sono ancora ricercati i due complici di, il 24enne arrestato lo scorso 3 gennaio per aver piazzato un cavo d'acciaio ad altezza uomo in viale Toscana, a Milano. Dopo la segnalazione di un residente, il giovane era stato ...MILANO. Resta in carcere il 24enne, arrestato per aver teso un cavo d'acciao l'altra notte in viale Toscana a Milano con due complici che i carabinieri stanno cercando di identificare. Era stato bloccato nell'immediatezza ...Chi è Alex Baiocco, il 24enne che ha teso un cavo d'acciaio in strada a Milano Con lui due complici di cui l'indagato non ha voluto fare il nome ..."Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno". Lo ha detto Alex Baiocco, durante l'interrogatorio davanti al gip ...