Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino | parla Parpiglia | “Lei era sposatissima con Calabresi”

Leggi su dilei

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Da qualche settimana non sid’altro che dei tradimenti diDe. Nel salotto di Domenica In, Belen Rodriguez ha raccontato la sua verità, aprendo un dibattito che si protrae ancora oggi. Un nome, in particolare, è finito al centro della polemica:. E se da una parte rivangare il passato è abbastanza inutile, dall’altra – purtroppo – la narrazione vuole far ricadere tutte le colpe sulla, assolvendo in qualche modo De. La risposta della conduttrice? Si mostra in costume e ignora qualsiasi critica. E Gabriele, invece, fa chiarezza sui dettagli della liaison.De, i dettagli della liaison: ...