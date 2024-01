Alba Berlino-Virtus Bologna oggi in tv | Eurolega basket 2024 | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ancora poche ore e poi lascenderà in campo per disputare la 19ma giornata dell’2023-di. Alle ore 19:00 dii ragazzi di Luca Banchi sfideranno infatti in trasferta l’(alla Mercedes-Benz Arena): in palio ci sarà una vittoria importante valida per la regular season. Dopo il grande successo di mercoledì contro il Bayern Monaco, le V Nere, attualmente seconde in classifica con un record di 13-5 (al primo posto c’è il Real Madrid con 16-2), cercheranno di conquistare la seconda affermazione settimanale in Europa per rafforzare ulteriormente la propria posizione in classifica. Vincere non sarà però semplice, perché dall’altra parte del parquet ci sarà una compagine che, nonostante le tantissime ...