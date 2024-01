Alba Berlino-Virtus Bologna | Eurolega | programma e diretta TV

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Questa sera alle 19, all’O2 World, l’ospita lanella gara valida per la diciannovesima giornata di. Una gara sulla carta semplice per la formazione italiana che dopo aver conquistato il secondo posto in classifica, vuole difenderlo ad ogni costo. L’invece continua ad essere in caduta libera, avendo vinto appena 3 gare delle 18 disputate. La storia però insegna che non bisogna mai sottovalutare gli avversari e dunque le V Nere dovranno comunque affrontare la partita in modo ordinato. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere inil match...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta ALBA Berlino-Virtus Bologna , sfida valida per la 19^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

... dopo la sfida col Bayern sarà tempo di affrontare Trento in trasferta in LBA, quindi un'altra settimana doppia in Eurolega ma tutta al Forum contro(oggettivamente abbordabile in questo ...Da un esame di tedesco a un altro. Da un altro canestro clutch di Iffe Lundberg a una serata che la Virtus Bologna confida possa rivelarsi un po più "tranquilla" in casa di quell'che ormai gioca solo per mettere esperienza nella testa e nel motore, dal momento che pensare di accedere alla seconda fase di Eurolega è una chimera. La gara però presenta più di una ...Trasferta in Germania per la Segafredo: Banchi teme lo sforzo ravvicinato tra la partita col Bayern e quella con l'Alba degli italiani Procida a Spagnolo.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Alba-Berlino-Virtus Bologna, diciannovesima giornata dell’Eurolega ...