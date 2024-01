Alain Delon denuncia il figlio Anthony e difende la figlia Anouchka

(Di venerdì 5 gennaio 2024), 88 anni, sex symbol protagonista di classici intramontabili come il Gattopardo e La piscina, ha dovuto parlare pubblicamente contro ilprimogenito, 59 anni, per aver cercato di nuocere la sua reputazione e quella della33enne, ormai isolato da anni nella sua tenuta di Douchy a sud di Parigi alle prese con i contraccolpi che gli ha lasciato l’ictus che lo ha colpito nel 2019, si sta ritrovando a dover gestire una situazione famigliare molto complicata, con una tensione fortissima tra i suoi figli per la sua eredità. Dopo aver mandato via la sua dama di compagnia giapponese Hiromi Rollin l’estate scorsa, accusata proprio dai figli di molestie morali, ...

... Isi dichiarano guerra. Anthony primogenito denuncia le sorellastra Annouchka di non averlo informato sulle condizioni del padre, edenuncia il figlio Anthony per diffamazione: 'Rovina ...Tutto ha avuto inizio con le dichiarazioni di Anthonynei confronti della sorella Anouchka riguardo alla salute del padre, l'iconico attore. Il 7 novembre, Anthony accusò Anouchka ...Alain Delon ha avuto tre figli (almeno tra quelli riconosciuti). Anthony Delon è il figlio maggiore, 59 anni, nato in California dalla prima moglie Nathalie Delon, pseudonimo di Francine Canovas, ...Arrestato un uomo che ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo per poi tentare il suicidio a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia ...