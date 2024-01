Aiuti a Gaza e stop a escalation | i dettagli del tour di Blinken in Medio Oriente

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il segretario di Stato Usa in Turchia, Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto: primo obiettivo, l'assistenza umanitaria nella Striscia "Turchia, Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, Israele, la Cisgiordania e l'Egitto''. Sono questi i Paesi che il Segretario di Stato Usa Antonyvisiterà ''per incontri con

Un camion degli aiuti assaltato, i miliziani di Hamas che spara no per disperdere la folla e uccidono un ragazzino. Ciò che, secondo i racconti di ... (ilfattoquotidiano)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Kuleba: «Non c’è piano B, confidiamo in aiuti occidentali». Media, nove membri di Hezbollah uccisi in attacchi di Israele (ilsole24ore)

Il Dipartimento di Stato ha fatto sapere che chiederà un aumento "immediato" deglie di ragionare su come far tornare gli sfollati alle proprie case. Rimane sul tavolo anche la ...La missione del segretario di stato Usa Antony Blinken in Medio Oriente ha l'obiettivo di ottenere un aumento "immediato" degli: lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato Matthew Miller. Blinken parte oggi per un nuovo tour che comprende cinque Paesi arabi, Israele e la Cisgiordania. ."Turchia, Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, Israele, la Cisgiordania e l'Egitto''. Sono questi i Paesi che il Segretario di Stato Usa Antony Blinken visiterà ''per ...Israele pianifica il futuro di Gaza. «Saranno i palestinesi a governare la Striscia, non gli israeliani», ha dichiarato il ministro della Difesa Yoav Gallant ai cronisti prima di un gabinetto di guerr ...