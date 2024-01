Agrigento | duplice omicidio donne | l' allarme lanciato dai vicini dopo urla vittima

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Sono state lestrazianti della donna uccisa la notte scorsa nella sua abitazione a Naro () a fare lanciare l'deidi casa alle forze dell'ordine. Delia Zarniscu, 58 anni, questo il nome della, sarebbe stata aggredita e uccisa dentro casa, in via Vinci. Laè stata trovata in una pozza di sangue. Mentre l'abotazione era a soqquadro.

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Sono in corso presso la caserma di Naro (Agrigento) degli interrogatori di persone ritenute sospette per la morte delle ... (liberoquotidiano)

Così in un post Facebook la sindaca della cittadina in provincia di, dove sono state trovate due donne morte. "Unomicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, ......in provincia di. Entrambe decedute nelle proprie case, una trovata in un lago di sangue e l'altra carbonizzata. Sono state identificate le vittime di quello che sembra essere un...Mentre i carabinieri della Scientifica sono ancora al lavoro fra l'esterno e gli interni delle abitazioni di via Vinci e vicolo Avenia, a Naro (Agrigento ... ricostruire il contesto in cui è maturato ...La procura di Agrigento ha disposto l'autopsia sui cadaveri di Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus di 54 anni ...