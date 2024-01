Agrigento | duplice omicidio donne | inquirenti ' grande collaborazione da comunità rumena' **

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Per l'indagine suldelle duerumene uccise la notte scorsa a Naro, gli, come apprende l'Adnkronos, hanno potuto contare su "unaofferta dalladi Naro, fatta da lavoratori e lavoratrici che danni risiedono in Italia". Per ildelitto un rumeno è indagato ed è tuttora sotto interrogatorio nella caserma di Naro.

... in provincia di, in abitazioni poco distanti l'una dall'altra. L'uomo è accusato diomicidio e vilipendio di cadavere. In questo momento è in caserma a Naro per essere interrogato,......omicidio e vilipendio di cadavere . In questo momento è in caserma a Naro per essere interrogato, alla presenza del suo legale. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore aggiunto di...Una delle vittime è stata bruciata dal suo omicida dopo essere stata picchiata. L'altra è stata massacrata con colpi alla testa ...L'altra donna è stata trovata cadavere in un lago di sangue. L'abitazione era a soqquadro e chi ha visto la scena parla di immagini agghiaccianti ...