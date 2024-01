Agrigento | duplice omicidio donne | entrambe erano rumene

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Le duetrovate morte all'alba di oggi a Naro, piccolo centro dell'agrigentino, eran. I carabinieri, coordinati dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, stanno indagando per fare luce su quanto accaduto. Una delle dueè stata trovata carbonizzata e l'altra in un lago di sangue, nelle loro rispettive abitazioni. Si stanno cercando collegamenti tra le due vittime. Al momento, come confermano ambienti giudiziari all'Adnkronos, non ci sarebbero dei fermi.

Con ogni probabilità si è trattato di unomicidio . Le due donne trovate erano entrambe rumene . I carabinieri, coordinati dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, stanno indagando per fare ...... Trapani ededicati alle specie in pericolo come il grifone ed il capovaccaio. I carnai hanno unscopo: da un lato, risparmiare risorse pubbliche e, dall'altro, essere di supporto ...Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Le due donne trovate morte all'alba di oggi a Naro, piccolo centro dell'agrigentino, eran entrambe rumene. I carabinieri, coordinati dal Procuratore aggiunto Salvatore Ve ...Giallo a Naro, in provincia di Agrigento: i vigili del fuoco hanno trovato i cadaveri di due donne rumene, in case diverse. Uno sarebbe carbonizzato ...