Agrigento | due donne morte a poca distanza | entrambe romene | potrebbe essere duplice omicidio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Giallo in Sicilia: duead. Di origine romena, sono state ritrovate questa mattina ognuna nelle rispettive case. Sul posto sono già intervenute le forze dell’Ordine, che sono attualmente in cerca di un movente, o di una correlazione tra le due uccisioni.ad: cosa è successo La prima delle dueabitava a Naro, nell’agrigentino. La sua casa, in cortile Avenia, è in gravi condizioni. Infatti, il suo cadavere è stato ritrovato carbonizzato, a seguito, come riportato dalle prime ricostruzioni, di un incendio. Ancora non è nota la causa dell’incendio, ma si sospetta da subito un. Sia il corpo della prima, che quello della seconda donna, sono di origini ...

Due donne sono state trovate morte in due case diverse a Naro in provincia di Agrigento . La prima sarebbe morta in seguito all’incendio della sua ... (open.online)

Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi: i carabinieri di Naro e del reparto operativo distanno lavorando per stabilire eventuali legami tra levittime e cercare di ...Una è stata trovata carbonizzata, l'altra in una pozza di sangue. Ledonne, entrambe romene, pare fossero amiche. Ipotesi duplice ...Tragedia in provincia di Agrigento. Due donne trovate morte in case diverse. La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata.... Leggi tutta… ...AGRIGENTO - Questa mattina a Naro, provincia di Agrigento, sono state ritrovate morte due donne in abitazioni distanti l'una dall'altra. La prima è stata trovata carbonizzata in seguito a un incendio ...