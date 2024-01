Agrigentino | è giallo intorno alla morte di due donne I dettagli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) di quello che potrebbe essere un duplice omicidio Potrebbe essere un duplice omicidio il ritrovamento dei corpi di dueavvenuto questa mattina a Naro, piccolo centro dell’. Secondo quanto emerso fino ad ora, le due, prive di vita, sarebbero state ritrovate all’alba nelle loro rispettive abitazioni. La prima vittima è stata rinvenuta in un lago di sangue, la seconda carbonizzata nell’incendio che ha interessato l’abitazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e i magistrati di turno. L’ipotesi è si tratti di un duplice omicidio. Non si hanno ancora certezze, ma si apprende dall’Adnkronos che le indagini sono volte a capire il legame tra le due vittime, entrambe di origini rumene. Sembra che fossero amiche e che una delle due fosse vedova. Presso la stazione dei carabinieri di Naro sarebbero ...

La7.it - Due donne massacrate , nelle proprie abitazioni, poco distanti una dall'all'atra in un piccolo paese dell', Naro . La scoperta poco prima dell'alba. La prima, Delia Zarniscu , 58 ...a Naro, piccolo centro dell', per la morte di donne trovate all'alba senza vita nelle loro rispettive abitazioni. Una è stata ritrovata in un lago di sangue, l'altra carbonizzata: l'...Sono state identificate le due donne trovate morte all'alba di oggi a Naro, piccolo centro dell'agrigentino. Si tratta di Delia Zarniscu, 54 anni e Maria Rus, 58 anni, entrambe romene. I ...'Questo nemico sionista arrogante a criminale, nonostante il suo fallimento e la delusione dopo tre mesi di aggressione brutale contro Gaza' ora 'vuole esportare all'estero la crisi' e 'allargare il..