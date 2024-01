Agoumé va al Siviglia | parte oggi! I dettagli dell’accordo con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024)va al, niente Marsiglia. Il centrocampista francese già oggi volerà in Spagna. Gli andalusi hanno trovato l’accordo con. FATTA ? Lucienva al. A riferirlo Fabrizio Romano. Il francese già oggi volerà in Spagna per accelerare le pratiche. Accordo consulla base di un prestito con diritto di riscatto. Inoltre,manterrà la clausola per riscattarlo. Niente Marsiglia per il giovane 21enne transalpino, che mostrava qualche dubbio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati