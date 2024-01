Agoumé | scatto in avanti per la cessione | un club in pole con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024)sta per lasciare. Il centrocampista è in uscita e rispetto alle opzioni segnalate negli ultimi giorni ora c’è unin vantaggio per prenderlo. LA SITUAZIONE – Il primo giocatore in uscita dalper questo mercato di gennaio dovrebbe essere Lucien. Per lui c’erano Siviglia e Marsiglia che battagliavano, ma ora la situazione sembra essersi risolta. In favore delspagnolo. Anche perché il presidente degli andalusi, José Maria del Nido Carrasco, si è espresso a seguito della partita di Liga persa con l’Athletic: «La trattativa perè in corso. Si può dire che sia in fase avanzata, però il trasferimento non è chiuso. L’allenatore segnala i profili e la dirigenza individua i nomi, ci stiamo lavorando». Inter-News ...