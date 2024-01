Agoumé | il Siviglia perde la posizione? Inserimento lampo!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024)viaggia spedito verso una destinazione diversa dal, come sembrava in serata. Dalla Francia, secondo quanto raccolto da FootMercato, si parla di sorpasso. FUTURO – Il futuro di Luciensarà, ancora una volta, in Francia. Il centrocampista francese, dopo l’interesse di club spagnoli e olandesi, è pronto a firmare ancora una volta in Francia. Come raccolto dai colleghi di FootMercato, l’Olympique Marsiglia è sul punto di raggiungere un accordo con l’Inter per l’arrivo di. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che la trattativa proceda molto bene e il club marsigliese dovrebbe quindi regalarsi un promettente rinforzo già a partire dalle prossime ore. Tra Inter e Marsiglia si è discusso per un prestito con riscatto: sul classe 2002 anchee Ajax che però pare abbiano ...