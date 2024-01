Agguato a Santa Maria Capua Vetere | 26enne muore dopo cinque giorni di agonia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ mortodiall’ospedale di Caserta ilEmanuele Nebbia, ferito al rione Iacp dida un proiettile alla testa la notte di Capodanno; un episodio quasi da subito classificato dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile di Caserta) come un. Le indagini sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ipotizza un regolamento di conti di cui sarebbe rimasto vittima il. Il giovane era stato colpito sul pianerottolo di ingresso dello stabile in cui viveva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CASERTA. Un permesso negato ad un detenuto che chiedeva di andare a trovare in ospedale il fratello, in fin di vita dopo unsubito la notte di Capodanno aMaria Capua Vetere. Per questo motivo sarebbe scoppiata la rivolta nel primo pomeriggio di ieri nel carcere diMaria Capua Vetere, in provincia di ...È morto dopo cinque giorni di agonia all'ospedale di Caserta il 26enne Emanuele Nebbia, ferito al rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere da un proiettile alla testa la notte di ...SANTA MARIA CAPUA VETERE – È ufficialmente deceduto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta Emanuele Nebbia, ventisettenne del rione IACP, le case popolari della città del foro, attinto con ...