AEW | La firma di Mercedes Mone sarebbe imminente | ecco perché ancora non è avvenuta

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 gennaio 2024), all’epoca conosciuta come Sasha Banks, ha lasciato la WWE nel maggio 2022 e non è più tornata. Tutti i fan di wrestling si aspettavano che avrebbeto con la AEW, manon è accaduto.ha recentemente dichiarato che il 2024 sarà molto divertente, ma al momento, siamoin attesa di sapere quale sia la sua idea di “divertimento”. Anche la WWE era in trattativa per strapparle un nuovo contratto, ma tutto è andato in fumo per motivi di denaro. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, dato che il “no” a Stamford aprirebbe consistentemente le porte per un’con la AEW. Se non vedo non credo Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato della situazione di...