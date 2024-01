Adriana Volpe Torna in Tv | Ecco Dove la Rivedremo!

(Di venerdì 5 gennaio 2024)sul piccolo schermo alla guida di un nuovo format targato Rai.la, nota conduttrice televisiva, sembra essere in procinto di condurre un nuovo show televisivo, secondo quanto rivelato da TvBlog. Il programma, intitolato ‘Dr. Job’, si propone di esplorare il delicato equilibrio del mercato del lavoro italiano, creando un ponte tra chi cerca un’occupazione stimolante e aziende alla ricerca di talenti. Nel format, tre cittadini in cerca di lavoro e un imprenditore, Leonardo Leone, che si propone di formarli, sono i protagonisti, con aziende pronte a offrire loro un impiego. Leone, in ogni episodio, guiderà i partecipanti nel mondo del lavoro, ...

Nel 2020 , ad esempio,decise di abbandonare il gioco perché era stata informata delle precarie condizioni di salute del suocero , mentre nel 2021 Dayane Mello venne a sapere proprio ...Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip come concorrente ed esserne diventata opinionista per una stagione,ha ottenuto un solo anno di contratto con Tv8 per poi tornare in Rai come ospite di alcuni dei programmi pomeridiani di punta. Ora, tuttavia, sembra che dai vertici di Viale Mazzini ci ...Adriana Volpe torna a condurre su Rai2: ecco tutto quello che c'è da sapere su Dr. Job al via sabato 13 gennaio 2024 ...Dopo essere stata lontano dalla conduzione per diverso tempo, Rai torna ad affidare un programma a Adriana Volpe. Ecco tutti i dettagli ...