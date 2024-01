Addio Tinder | adesso l’amore si trova con WeRoad e Avventure Nel Mondo Le storie di chi si è innamorato in viaggio | “Ringrazio ogni giorno la pubblicità che mi è apparsa su Facebook”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Uno, alla fine, le prova tutte. Specialmente in questi giorni di buoni propositi, grandi progetti ed eccessi di ottimismo post Capodanno: “Quest’anno mi fidanzo”. E allora via: si scaricano tutte le app di incontri possibili e immaginabili, si scelgono con cura bar, discoteche e palestre da frequentare, si chiede in giro agli amici, pure agli amici degli amici. Perfino alla mamma, visto mai ci fosse qualche amica che sta cercando di accasare la prole. Quantomeno, al prossimo pranzo di Natale, nessun parente potrà dire che non ci siamo messi di santo impegno per “portare a casa qualcuno” e far felice nonna. Strani tempi per i single. Specialmente per quelli decisi a cambiare status e impegnarsi in una relazione. Come se non bastassero le pressioni di zii e cugini – tutti col sorrisetto di chi la sa lunga in campo sentimentale – ci si mette pure la politica a ricordarci che sposarsi e ...