Addio Pinto | scatta il casting | nuova rivoluzione in casa Roma

Ringraziamenti reciproci, auguri di migliori fortune come di prammatica per un addio scritto, ma arrivato con qualche mese di anticipo rispetto ... (europa.today)

Mourinho - l'ombra Souloukou e le notti a Trigoria : i retroscena dell'addio di Pinto

Tutto si può dire di Tiago Pinto ma non che non fosse (sia) un lavoratore instancabile. Arrivato a gennaio 2021 fu subito costretto a chiudersi in ... (247.libero)