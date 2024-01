Addio David Soul | morto a 80 anni l’attore di “Starsky e Hutch”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il mondo della tv piange una delle star degli70: è, pseudonimo diRichard Solberg, attore, cantautore e regista americano, interprete del biondo Kennethinson, della celebre coppia di detective della serie "". Ad annunciare il decesso è stata la moglie Helen: "Se ne è andato dopo una valorosa battaglia per la vita".era nato a Chicago da una famiglia di origine norvegese, nel 2004 aveva ottenuto la cittadinanza britca.inson aveva 80ed aveva recitato anche nel film 'Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan' al fianco di Clint Eastwood, oltre ad avere all`attivo anche diversi album musicali. Affermato anche come ...

L'alla star della tv Helen ha aggiunto nel suo comunicato sulla morte diSoul : " Ha condiviso molti straordinari doni nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro ...