Addio al reso gratis anche in Italia? Da Amazon a Zara | ecco come cambiano le regole dello shopping online

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) In questi primi giorni del 2024 è diventata virale la notizia secondo cuiavrebbe deciso di cambiare la propria politica sui resi e rendere il servizio a pagamento. Il motivo sarebbe da imputarsi al fenomeno dei resi compulsivi che negli Stati Uniti ha un impatto importante sui bilanci delle aziende. I camion dei corrieri carichi di pacchetti stanno diventando insostenibili su più fronti sia per l’ambiente che ovviamente per i siti di e-commerce. La CNN afferma che nel 2022 il 17% dei beni acquistati negli Usa è stato restituito, dato in aumento rispetto al 2019 in cui la restituzione dei beni si assestava sul 8%. La decisione è stata presa dopo aver notato che i consumatori acquistano diverse taglie e coloristesso capo, per poi restituire la maggior parte degli articoli, o addirittura li indossano prima del, ...