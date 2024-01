Addio al partigiano Bruno Peverini | nome di battaglia “Maresca” Cgil | una vita dedicata a valori e diritti

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 gennaio 2024) E’ morto a Roma, uno degli ultimi partigiani,di” strenuo difensore della Costituzione, protagonista nella lotta per idei lavoratori.residente ad Ostia fin dagli anni del dopoguerra si è spento a 94 anni. “Conse ne va uno degli ultimi partigiani ancora viventi, fondatore dei Gap, Gruppi di Azione Patriottica. Un grande dirigente della nostra organizzazione punto di riferimento in tanti luoghi di lavoro e sul territorio” ricorda in un post pubblicato sui socialRoma Centro Ovest Litoranea. “È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di, l’ultimodel ...