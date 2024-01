Addio a David Soul | l’indimenticato Hutch della popolarissima serie tv VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 “, marito, padre, nonno e fratello amatissimo, è morto ieri dopo aver coraggiosamente combattuto per la vita con al fianco la sua adorata famiglia”. Così si legge in una nota diffusa dalla consorte Helen Snell citata dall’emittente britannica.è lo pseudonimo diRichard Solberg, attore, cantautore e regista americano reso celebre dallatelevisiva poliziesca Starsky &in coppia con Paul Michael Glaser. I due erano rimasti amici per la pelle. La notizia è stata data dalla moglie, Helen Snell, citata dalla britannica SkyNews.era originario di Chicago, dove era nato 80 anni fa. Nellache lo portò al ...