Addio a David Soul | è morto il celebre attore che fu Hutch nella serie ”Starsky e Hutch”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si è spento, pseudonimo diRichard Solberg, diventato famoso grazie alla popolatissima‘ in coppia con Paul Michael Glaser. Si è spento, il biondo di ”” Photo Credits: m.imdb.comSi è spento a 80 annie regista americano, diventato famoso per ilruolo di. A darne notizia la moglie Helen Snell a SkyNews. “– amato marito, ...

Il mondo della televisione è in Lutto per la scomparsa del celebre attore. È morto all’età di 80 anni David Soul , pseudonimo di David Richard ... (caffeinamagazine)

La serie tv I protagonisti della serie tv sono due poliziotti, molto diversi per temperamento e stile di vita, ma uniti da una forte amicizia in ... (247.libero)

Il mondo della tv dicea una delle star degli anni 70: è morto a 80 anniSoul , interprete sul piccolo schermo del personaggio di Kenneth "Hutch" Hutchinson della celebre coppia di detective della serie Starsky &...La serie tv I protagonisti della serie tv sono due poliziotti, molto diversi per temperamento e stile di vita, ma uniti da una forte amicizia in servizio presso la nona stazione di polizia di Bay City,...Aveva 80 anni il leggendario interprete del personaggio di Kenneth «Hutch» Hutchinson della celebre coppia di detective.L'attore David Soul, celebre per il suo ruolo nella serie tv Starsky & Hutch, è morto ieri a 80 anni. Lo ha annunciato sua moglie Helen Snell. Soul, pseudonimo di David ...