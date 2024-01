Ad Harvard si combatte la sfida tra due Americhe

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Se fossero sufficienti i finanziamenti dal mondo islamico per mantenere le costosissime università statunitensi, i progressisti non dovrebbero preoccuparsi troppo per quella che definiscono l'offensiva culturale della destra. Invece, vedono traballare le loro cattedre e gridano allo scandalo dopo le dimissioni della presidente dell'ateneo di, Claudine Gay, accusata di aver copiato, senza citarle, pubblicazioni scientifiche altrui. A parere della diretta interessata, non è per via dell'attività di saccheggio sistematico che la sua carriera si è bruscamente interrotta, ma le cause dell'allontanamento volontario sarebbero da ricercarsi negli «attacchi personali e minacce alimentate da razzismo», benché ammetta anche un'ipotesi più verosimile, cioè il dubbio seminato sui «miei impegni nell'affrontare l'odio e nel sostenere il rigore accademico». Manco fosse una ...